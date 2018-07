Claire Underwood comemora o dia da independência nos EUA

A Netflix liberou um novo teaser da série, que volta para sexta e última temporada no segundo semestre de 2018

A Netflix liberou hoje um novo teaser da sexta temporada de "House of Cards" onde a protagonista Claire Underwood, vivida por Robin Wright, comemora o Dia da Independência nos Estados Unidos.



Wright assume o papel de protagonista na série após as acusações de assédio sexual que Kevin Spacey enfrentou no começo desse ano.



A sexta e última temporada da série chega na plataforma de streaming no segundo semestre desse ano.