Cinema da Praça de Paraty reabre após 45 anos

Sobrado foi restaurado em uma obra que durou dois anos

O Cinema da Praça de Paraty foi reinaugurado nesta quinta-feira (19), após 45 anos. O espaço foi restaurado em uma obra que durou dois anos e contou com recursos da prefeitura, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Comunitas, do Ministério da Cultura e da Petrobras.



O sobrado conta com uma sala de exibição com 80 lugares. Na sessão de reestreia, será apresentado um documentário sobre as experiências de moradores de Paraty com a casa da sétima arte na época em que ela ainda funcionava.



No final de semana de inauguração (19 a 22 de julho), a programação começa às 14h e se estende até a noite. Nos três primeiros meses, a entrada será gratuita, com retirada de senha uma hora antes das sessões.



Estão previstas para o espaço sessões escolares, oficinas introdutórias ao audiovisual e exibições de filmes nacionais e estrangeiros para todo o público da cidade. Uma programação especial está sendo preparada para a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) deste ano,mas o cinema vai continuar aberto depois do evento.

