Cinco motivos para assistir 'Queer Eye'

Segunda temporada da produção já está disponível na Netflix

Pouco tempo depois da estreia do remake de "Queer Eye for a Straight Guy" da Netflix, que foi batizado apenas de "Queer Eye", a série está de volta para a segunda temporada. A mudança de nome aconteceu por conta da proposta de ter mais foco na diversidade, e não contar só histórias de homens héteros, mas também dar a oportunidade de mulheres e homens LGBTs serem ajudados pelo Fab Five, formado por Antoni Porowski (gastronomia), Bobby Berk (design), Jonathan Van Ness (beleza), Karamo Brown (cultura) e Tan France (moda).



Assim como a primeira temporada, a segunda também tem oito episódios, e já está disponível na Netflix. Para entrar no clima, aqui estão cinco motivos para maratonar "Queer Eye":



1 – A mensagem:







Em um primeiro momento, "Queer Eye" pode parecer aquele programinha para maratonar em um fim de semana debaixo das cobertas. Não que não seja, mas o reality é muito mais que isso. No primeiro episódio da segunda temporada, o Fab Five conta a história de "Mama" Tammye, líder da comunidade da cidade de Gay, na Georgia (EUA). No capítulo, o principal assunto tratado é a questão da religião versus homossexualidade. No fim, a mensagem que o episódio passa é de esperança, e de que não devemos nos apegar às coisas ruins que acontecem no mundo, nem em pessoas ruins, porque ainda existe muita gente boa por aí, disposta a ajudar qualquer um, independente da raça, da religião e da orientação sexual.



2 – As dicas:





Por mais que as dicas de beleza, moda, design e culinária sejam pensadas cuidadosamente para cada participantes, é possível absorver um pouco de cada uma delas e adaptá-las conforme as necessidades. Por exemplo, os ensinamentos de cuidados com a pele e cabelo de Jonathan são universais, as de gastronomia de Antoni também. Por mais que praticamente todos os participantes sejam homens, as dicas fashion de Tan podem ser usadas por mulheres também, já que ele explica bastante sobre proporção, estampas e caimento.



3 – As histórias:





Mesmo que cada protagonista seja único e tenha uma vivência diferente de todos os outros, em "Queer Eye", a cada episódio é possível se reconhecer e se emocionar com cada história. Na segunda temporada, Skyler é protagonista de um dos capítulos mais marcantes. Ele é um homem trans que acaba de passar por uma cirurgia de torso, em que retirou os seios e diminuiu o quadril para parecer mais masculino. Ele conta um pouco de sua descoberta; e como até coisas que podem parecer pequenas, como ter uma carteira de motorista, são muito importantes na vida de uma pessoa trans, já que existe muita burocracia na hora da mudança dos documentos. Outras histórias, como a de Leo, barman e pai de duas crianças, que se sente inseguro por ter um emprego diferente dos demais pais; e a de Arian, que não conseguiu se formar na faculdade e tem medo de contar para a mãe, mostram situações de fácil identificação, principalmente por causa da insegurança dos protagonistas.



4 - Lágrimas e risos o tempo todo:







É quase impossível passar um episódio sem se emocionar ou dar risada. Além dos integrantes do Fab Five serem muito engraçados, muitos participantes também são, como a sempre bem humorada Mama Tammye, do primeiro episódio da segunda temporada; e Neal, personagem do segundo capítulo da primeira fase do programa. Além dos risos, "Queer Eye" mostra muitas histórias marcantes e momentos lindos, como pedidos de casamento, reconciliações, e demais situações.



5 – É fácil de assistir:





"Queer Eye" tem apenas oito episódios por temporada. Por mais que cada um deles tenha em média 40 minutos, é muito fácil maratonar o programa. Para quem não gosta de assistir tudo de uma vez, o reality também é uma opção, já que cada episódio é sobre uma pessoa e a ansiedade para ver como a história vai se desenrolar no próximo capítulo não existe.