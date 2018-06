Christian Chávez vem ao Brasil em outubro

O calendário de shows internacionais de outubro ganha mais uma atração. Christian Chávez vem ao Brasil. O cantor mexicano chega para uma única apresentação, em São Paulo, no dia 13/10. Informações sobre o local e as vendas devem ser conhecidas nos próximos dias.Chávez, que tem 34 anos, foi um dos integrantes do RBD, grupo pop que fez bastante sucesso na década passada. Também ator, Christian divide a carreira na música com participações em séries e telenovelas mexicanas. Ele está no seriado "Rosario Tijeras", da Sony; e aparece no elenco de "Like", novela que estreia em setembro.