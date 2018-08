Chris Rock entra para a 4º temporada de 'Fargo'

A série volta apenas em 2019

Com lançamento previsto para o final de 2019, a quarta fase de "Fargo" já está sendo desenvolvida por Noah Hawley. A maior novidade é que Chris Rock será o protagonista.



A informação foi passada durante o evento da Associação de Críticos da Televisão norte-americana pelo CEO da Fx, John Landgraf. Segundo ele, Rock viverá um chefe de uma família de criminosos do Kansas, no Missouri, na década de 1950.