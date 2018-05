Chris Pratt recebeu US$ 2 milhões a mais que Bryce Dallas Howard

Os dois são protagonistas de 'Jurassic World: O Reino Ameaçado', que chega aos cinemas em junho desse ano

O ator Chris Pratt ganhou US$ 2 milhões a mais que Bryce Dallas Howard em "Jurassic World: O Reino Ameaçado". A informação foi divulgada pela Variety, em um lista que continha o salário de vários artistas hollywoodianos. Segundo o veículo, Pratt recebeu US$ 10 milhões e Bryce Dallas apenas US$ 8 milhões. A sequência do filme, que resgata a franquia de Steven Spielberg, tem estreia prevista para 21 de junho no Brasil.



A diferença salarial pode ser justificada por meio do status recém adquirido de Chris Pratt. Depois de fazer a série "Parks & Recreation" por anos, o americano conseguiu o papel principal em "Guardiões da Galáxia" da Marvel, onde vive Peter Quill (ou Starlord). Já Bryce Dallas Howard ficou conhecida após produções como "Histórias Cruzadas", "A Vila" e a série "Black Mirror". Mesmo assim, no primeiro filme da franquia os dois tem o mesmo tempo de tela e desempenham um papel fundamental na história.



Na mesma lista, foi divulgado que os atores mais bem pagos de Hollywood são Daniel Craig (o James Bond), Dwaynne Johnson ("Red Notice"), Anne Hathaway ("Barbie") e Jennifer Lawrence ("Operação Red Sparrow). Robert Downey Jr., conhecido por viver o Homem de Ferro nos blockbusters da Marvel, também se destaca e só para fazer uma pequena atuação em "Homem-Aranha: de Volta ao Lar" recebeu mais ou menos US$ 10 milhões.