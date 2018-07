Chris Evans celebra os 100 anos do Capitão América

Happy 4th everyone!! I love this country and I’m proud of how far we’ve come. Be safe today! Also, Happy Birthday to a very good friend of mine. I hear 100 is the new 20

— Chris Evans (@ChrisEvans) 4 de julho de 2018 A idade de Steve Rogers pode ser algo questionável. No quadrinho "The Adventures of Captain America", os documentos dizem que Rogers nasceu em 1917. Mas na cena em que Steve se alista nas forças armadas do longa "Capitão América: O Primeiro Vingador", de 2011, que tem Evans como protagonista, os documentos do Capitão apontam 1918.