Chris Columbus é confirmado na CCXP18

Diretor de longas como "Harry Potter e a Pedra Filosofal" e "Esqueceram de Mim", Chris Columbus é o convidado de honra da CCXP18. A notícia é do Omelete . Ele será o homenageado internacional da edição que comemora cinco anos do evento que acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro, no São Paulo Expo.Além de dirigir os dois primeiros filmes da saga Harry Potter, o diretor norte-americano roterizou clássicos como "Gremlins" e "Goonies", ambos grandes sucessos dos anos 1980. Seu trabalho mais recente foi "Pixels", lançado em 2015 e protagonizado por Adam Sandler, Peter Dinklage e Kevin James.6 a 9 de dezembroIngressos e informações: http://www.ccxp.com.br/