'Chilling Adventures of Sabrina' ganha data de estreia

A produção, baseada na série de quadrinhos homônimo, chega dia 26 de outubro no streaming

A Netflix anunciou neste domingo (29), a data de estreia para a série "Chilling Adventures of Sabrina", que terá Kiernan Shipka ("Mad Men") como a protagonista. A obra, que está sendo produzida pela Netflix em parceria com a Warner Bros., terá 10 episódios e chega na plataforma no dia 26 de outubro.



O seriado é livremente inspirado nos quadrinhos homônimos e na série "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira", que foi ao ar de 1996 a 2003 na extinta emissora The WB. Naquela época, a protagonista era interpretada por Melissa Joan Hart, que depois fez "Melissa & Joey" e "Clarissa Sabe de Tudo".



Segundo a Netflix, a série "faz uma transição entre a sua adolescência e a vida adulta, também apresenta elementos de terror, ocultismo, e, é claro, muita bruxaria". Assim como na versão original, Sabrina terá que conciliar o mundo da bruxaria com questões comuns da adolescência.



Roberto Aguirre-Sacasa, que também é showrunner de "Riverdale" e chefe criativo da Archie Comics, assina o roteiro e a produção executiva da série. Greg Berlanti (do universo de Arrowverse) também tem seu nome no projeto, mas apenas como produtor.