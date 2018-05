Charlize Theron prova que ainda é uma das melhores atrizes de Hollywood

Na sua essência, "Tully" não foi criado para ser um filme espetacular. Essa característica é provada tanto por meio da história em si - que acompanha a relação recém estabelecida da mãe Marlo (Charlize Theron) com a babá noturna Tully (Mackenzie Davis) – quanto pela direção de Jason Reitman, que se especializa em filmes que têm como objetivo dialogar diretamente com um grupo de pessoas bem específico, criando uma série de comédias maduras, mas que ainda assim cumprem o papel de entreter.

Esse é o caso de "Juno" (2008) e "Amor Sem Escalas" (2010), e esse legado com certeza é propagado até este "Tully", sua nova produção, que tem estreia nos cinemas prevista para quinta (24).



Marlo é uma mãe de família que tem mínima ajuda do marido nas tarefas diárias. Por isso, ela enfrenta a famosa dupla jornada de trabalho: durante o dia na rua, para ganhar dinheiro; e à noite cuidando dos filhos. Já Tully é bem mais nova e carrega o que Hollywood chama de "espírito livre", sem ficar presa a um ambiente ou situação por muito tempo. Relutante no começo, a personagem de Charlize Theron começa a contar emocionalmente com a babá e desenvolve um grande apego a sua figura, ou pelo menos ao que ela representa.



A obra é conduzida por diálogos entre as duas, onde elas falam sobre questões básicas da vida, principalmente sobre o rumo em que Marlo tomou e circunstâncias em que está envolvida.



Com roteiro e direção simples, o maior trunfo do filme está na atuação de Theron e Davis. A primeira prova mais uma vez que consegue fazer de tudo. A vencedora do Oscar por "Monster", de Patty Jenkins, foi a estrela de "Atômica" e "Mad Max: Estrada da Fúria", e dessa vez corre para longe da ação, com objetivo de mostrar uma atuação mais sensível.



Já Mackenzie Davis, que acabou de sair da série "Halt and Catch Fire" e de "Blade Runner 2049", prova que consegue desenvolver uma bela química com qualquer pessoa com que tiver que compartilhar tempo de tela. As duas são uma verdadeira força da natureza.



A única coisa realmente frustrante em "Tully" é o seu final. Apesar de não ser algo tão previsível assim – pela forma como o filme é conduzido – a fórmula usada por Reitman já apareceu diversas vezes antes, em filmes, séries ou até mesmo livros. Mas se você conseguir entender que a virada no fim da trama não é o ponto principal, ou tudo que devemos tirar de uma obra, irá apreciar o longa na medida em que ele merece ser reconhecido.







