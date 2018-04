Charlize Theron confirma sequência de 'Atômica'

Ainda não existem detalhes sobre o segundo filme da franquia

Durante entrevistas no San Francisco International Film Festival, a atriz Charlize Theron disse que já estão trabalhando em uma sequência para "Atômica", lançado em 2017.



No filme, Theron é a protagonista e a espiã Lorraine Broughton, que é enviada para Berlim com o objetivo de recuperar uma lista perdida de agentes duplos. A produção é dirigida por David Leitch, que também conduz "John Wick". Ambos são conhecidos por suas ótimas cenas de ação e estilo unico, e já foi considerado até a possibilidade de um crossover entre as obras.



