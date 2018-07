Chance the Rapper anuncia compra de jornal americano em single

Músico lançou de quatro músicas de surpresa nesta quinta-feira (19)

Sem aviso prévio, Chance the Rapper, que se apresentou pela primeira vez no Brasil no Lollapalooza 2018, soltou quatro singles nesta quinta-feira (19): "I Might Need Security", "Work Out", "Wala Cam" e "65th & Ingleside". As músicas estão disponíveis em plataformas de streaming.



Na canção "I Might Need Security", Chance revela que comprou o site de notícias Chicagoist: "Eu comprei o Cicagoist pra expulsar os racistas do mercado". A novidade foi confirmada pela rádio americana WNYC e pela equipe de Chance.



Dois anos após lançar seu trabalho mais recente, a mixtape "Coloring Book", no momento o rapper de Chicago está trabalhando em dois discos. Um deles, com a parceria com Childish Gambino, e outro com Kanye West. Nenhum dos discos tem data de lançamento prevista.



A parceria com Kanye faz parte de um projeto do produtor. Ao longo do mês de junho, Kanye produziu cinco discos: "Daytona", do Pusha T, "ye", o seu, "Kids See Ghosts", dele em parceria com Kid Cudi, "Nasir", do Nas, e "K.T.S.E", de Teyana Taylor.