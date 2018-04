CeeLo cancela shows no Brasil por questão de logística

O cantor iria se apresentar junto com a cantora IZA em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre

O cantor CeeLo Green cancelou as apresentações que iria fazer em 29 de abril (São Paulo), 01 de maio (Rio de Janeiro) e 03 de maio (Porto Alegre) junto com a rapper IZA. Segundo o comunicado oficial, os shows foram cancelados por motivos de logística.



Sua participação no Festival Coolritiba, em Curitiba (PR), no dia 05 de maio, também foi cancelada. IZA, que subiria no palco junto com CeeLo, continua confirmada no evento. Baiana System, Anavitória feat. Sandy & OutroEu, Maneva, Jenni Mosello, Nação Zumbi & Black Alien, Francisco el hombre e O Terno completam o line-up.



CeeLo Green e IZA já se apresentaram juntos no Rock in Rio 2017.



Para o reembolso, os clientes da Opus Promoções devem solicitar o estorno dos valores até dia 07 de maio no mesmo local onde a compra foi realizada. Já quem comprou pela internet terá a compra cancelada automática e o reembolso completo.