CCXP18 confirma Tom Grummett

O escritor e desenhista Tom Grummett acaba de ser confirmado na edição da Comic-Con Experience deste ano, que acontecerá em São Paulo entre os dias 6 e 9 de dezembro. Conhecido por ser um dos responsáveis pela saga "Morte e Retorno do Superman", o cartunista canadense virá ao evento para as comemorações de 80 anos do icônico herói.



Além de mesa no Artists' Alley, ele estará presente em todos os dias do evento. Ao longo de sua carreira, Grummett desenhou para a Marvel e a DC, sendo conhecido por seu trabalho em "Os Novos Titãs", "Quarteto Fantástico", "X-Men Forever", "Incrível Hulk" e muitos outros.





CCXP18

6 a 9 de dezembro

Ingressos e informações: http://www.ccxp.com.br/