Catherine Coulson irá ganhar um documentário

Morta três dias após concluir sua parte nas gravações da terceira temporada de "Twin Peaks", que estreou em maio de 2017, a atriz Catherine Coulson (1943 - 2015), que na série vive a Log Lady, está para ganhar um documentário sobre sua vida."I Know Catherine, The Log Lady", de Richard Green, planeja mostrar como Catherine dedicou sua vida à arte. Mesmo antes de trabalhar com David Lynch, a americana já atuava desde os quinze anos.O projeto está angariando fundos para sua realização por meio do site Kickstarter