Cate Shortland é escolhida para dirigir longa sobre a Viúva Negra

Jac Schaeffer é responsável pelo roteiro mais recente, e o filme ainda não tem previsão de começo de filmagens nem de estreia.

Responsável por "Lore" e "A Síndrome de Berlin", a australiana Cate Shortland foi escolhida para dirigir o filme solo da Viúva Negra, vivida no cinema por Scarlett Johansson. A informação é do Hollywood Reporter Segundo o HR, a decisão demorou cerca de seis meses para ser tomada. Aproximadamente 70 diretoras se encontraram com os representantes da Marvel Studios, até que a candidata ideal fosse escolhida.