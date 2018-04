Cassetas recomeçam separados

Multishow

Segunda (23), 23h15

Beto Silva, Cláudio Manoel, Helio de la Peña, Hubert Aranha, Marcelo Madureira e Reinaldo Figueiredo seguem com suas tentativas de se reinventarem no mercado, só que separados, na segunda temporada de "Procurando Casseta & Planeta", que estreia nesta segunda (23), às 23h15, no canal Multishow.A nova fase começa com Beto e Hubert em uma turnê denominada Casseta & Planeta World Tour. Em meio às viagens, Hubert se envolve em um romance complicado com sua empresária.Enquanto isso, Claudio e Reinaldo se apaixonam por Kendrya (Paula Frascari) e montam com ela um trio de tecnobrega.Mais adiante, os caminhos dos Cassetas se cruzam novamente e rola uma reunião.