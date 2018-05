Carla Bruni vem ao Brasil em novembro

Diva do pop e ex-primeira dama francesa, Carla Bruni, 50, engrossa a lista de atrações internacionais que vêm ao Brasil em 2018. A cantora chega ao país em novembro. Cidades e locais serão divulgados ainda nesta semana, mas o Destak apurou que Porto Alegre já é certa na rota, com apresentação marcada para o dia 21/11.







Carla vem promover seu novo álbum, 'French Touch'. O disco tem versões dela para os clássicos 'Miss You', dos Rolling Stones; e 'Enjoy The Silence', do Depeche Mode.





Casada com o ex-presidente Nicolas Sarkozy desde 2008, a cantora começou a lançar discos na década passada. Também tem trabalhos como atriz e modelo.