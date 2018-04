Cardi B quebra recorde de Taylor Swift

'Invasion of Privacy' é o disco feminino mais ouvido em uma semana no Apple Music

Com o lançamento de seu primeiro disco "Invasion of Privacy", a rapper Cardi B alcançou 100 milhões de reproduções em uma semana no Apple Music – o dobro do que o recorde anterior.



Segundo a Billboard, o recorde já havia sido alcançado no meio da semana e os números mostram um desempenho fantástico para um disco de lançamento. Antes, a marca era de Taylor Swift, com o lançamento de "Reputation", lançado em 2017.

O cantora de hip hip-hop acumula outras marcas impressionantes no serviço de streaming; o seu álbum ocupa o 5º lugar no ranking entre os mais ouvidos no mundo, ultrapassando artistas como Ed Sheeran e The Weeknd.



Em 2017, quando lançou o single "Bodak Yellow", Cardi se tornou a segunda rapper a atingir o topo da Billboard em quase vinte anos. Antes dela, quem conseguiu o feito foi Lauryn Hill, ex-The Fugees, que em 1998 com "Doo Wop (That Thing)".