Cantor haitiano Vox Sambou vem ao Brasil

Artista que já foi chamado de "embaixador do hip hop haitiano", Vox Sambou chega ao Brasil no final deste mês para quatro apresentações. O cantor faz show em São Paulo, no dia 28/6, no Sesc Pompeia. Depois, segue para São Carlos (SP), no Gig, dia 29/6; e Campinas (SP), onde sobe ao palco do Brasuca, no dia 30/6. De lá, volta à capital paulista para performance no Sesc Campo Limpo, no dia 1/7.

Vox Sambou vem promover "The Brasil Session", seu álbum mais recente, lançado em 2016. Luci Ane Dom (backing vocal), Pit de Souza (baixo), Will Aleixo (teclado), André Sampaio (guitarra), Vinicius Chagas (saxofone), Pedro Bandera (percussão) e Eduardo Porto (bateria) o acompanham.

A venda online para o show no Sesc Pompeia abre no dia 19 de junho, às 12h. Nas unidades do Sesc, a compra pode ser feita a partir de 20/6, às 17h30. Os ingressos vão custar de R$ 9 a R$ 30.