Canal faz homenagem a Bruce Lee no aniversário de sua morte

Faz 45 anos da morte de Lee e para relembrar seu legado, o A&E escolheu seus melhores clássicos para exibir em maratona

Bruce Lee nasceu em 1940 em São Francisco, nos Estados Unidos, mas foi criado em Hong Kong, onde aprendeu tudo sobre a cultura chinesa. Foi sabendo tudo sobre artes marciais que Lee ensinou Hollywood a fazer um bom filme sobre o assunto, se tornando mais tarde um verdadeiro ícone da cultura pop. O ator/diretor morreu em 1973, aos 32 anos, antes que pudesse apreciar seu reconhecimento. Mesmo assim, ele deixou em seu legado clássicos que são assistidos até hoje, por várias gerações. Para fazer uma homenagem no 45º aniversário de sua morte, o canal A&E exibe a partir de hoje, até domingo, algumas das produções mais importantes do produtor estadunidense de origem chinesa.

A maratona começa com "O Vôo do Dragão" (1972) é o destaque desta sexta. Na história, que tem direção assinada por Lee, vemos uma família que tem um restaurante na Itália e que está sendo hostilizada por um grupo de gangsteres. É partir dessa adversidade que o protagonista cria força para lutar, tudo com a ajuda de Chuck Norris, que faz uma participação no filme como amigo de Lee, e luta kung fu e caratê ao seu lado.

Já no sábado (21) é a vez de "A Fúria do Dragão" (1972), dirigido por Wei Lo. Esse é um dos primeiros filmes que Lee realmente vai para a China, onde a trama se passa. A história é sobre vingança, e acompanha um estudante de artes marciais que procura matar aqueles que mataram seu mentor.

Por último, no domingo (22), o filme de destaque é "O Dragão Chinês" onde Bruce Lee vive Cheng, um menino que vai trabalhar em uma fábrica de gelo e promete que vai se comportar para seus parentes. O único problema é que, quando chega lá, os membros da sua família começaram a desaparecer e por isso, tem que quebrar sua promessa e ir atrás dos responsáveis. A produção é mais uma parceria entre Lee e Wei Lo, que assina a direção ao lado de Chia-Hsiang Wu.

O legado de Lee foi além do cinema. O ator era formado em Washington em filosofia e usava do seu diploma para explorar o senso de significado e consciência nos seus filmes e com as pessoas ao seu redor. O cultivo de seres mais verdadeiros e em harmonia com o mundo é mostrado para uma nova geração, por meio de suas produções, e seu legado ainda inspira pessoas ao redor do mundo.