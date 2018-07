Canal Brasil celebra a produção nacional de 1968

O ano de 1968 ficou conhecido como "o ano que não terminou", por conta das revoluções políticas, culturais e sociais que transformaram o Brasil e o mundo. Passados 50 anos, o Canal Brasil exibe, a partir desta segunda-feira (2), a Mostra Cinema de 68, com sete longas fundamentais para a história do cinema brasileiro, filmes que, além de tudo, também completam 50 anos em 2018.Para abrir a programação semanal, nesta segunda, o filme escolhido é o clássico de Rogério Sganzerla "O Bandido da Luz Vermelha". Livremente adaptado de uma história real, conta a saga do assaltante de residências de luxo de São Paulo que ficou conhecido como Bandido da Luz Vermelha (papel de Paulo Villaça), já que, durante os roubos, ele carregava uma lanterna vermelha. Apesar dos esforços da polícia para prendê-lo, ele circula sem problemas e acaba se envolvendo com a sensual Janete Jane (Helena Ignez).