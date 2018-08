Camisa de Vênus marca últimos shows da turnê Toca Raul

Apresentações da banda baiana serão em São Paulo e Porto Alegre

Serão em São Paulo, no dia 28 de setembro; e em Porto Alegre, no dia 1º de dezembro, os últimos shows da turnê Toca Raul, do Camisa de Vênus.

Em São Paulo, a apresentação está marcada para o Teatro Bradesco. A venda abre na segunda (6), no site uhuu.com. Na capital gaúcha, o local escolhido é o Teatro do Bourbon Country.

Outras informações sobre venda e valores dos ingressos serão conhecidas mais adiante.

Toca Raul celebra a antiga afinidade da banda - especialmente do vocalista Marcelo Nova - com Raul Seixas. O repertório, dividido entre partes acústicas e elétricas, inclui clássicos do "Maluco Beleza" como "Al Capone", "Rock das Aranhas" e "Aluga-se".

Também entram no set list sucessos do próprio Camisa de Vênus, como "Eu Não Matei Joana D’Arc" e "Bete Morreu".