'Café': três histórias e um só protagonista

Longa de Cristiano Bortone estreia nesta quinta (2)



Com dois anos de atraso, "Café", do diretor italiano Cristiano Bortone ("Vermelho Como o Céu") estreia nesta quinta (2) em salas de cinema do Brasil.



Sommeliers dizem que o café tem três sabores: amargo, azedo e perfumado. Baseado nisso, o longa conta três histórias, que se passam em três lugares do mundo, ligadas por este elemento simbólico. Na Bélgica, a loja do iraquiano Hamed é saqueada e seu precioso pote de café é roubado. Na Itália, sommelier apaixonado se envolve em assalto a uma fábrica de café. Na China, jovem vai gerenciar fábrica que pode poluir um vale.