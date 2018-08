Busca por Deus ainda move ‘Preacher’

Série, baseada nos quadrinhos da Vertigo, volta para a terceira temporada nesta quarta (1), no Crackle

Em "Preacher", série que chega à sua terceira temporada nesta quarta (1/8), na plataforma de streaming Crackle, Deus sumiu do paraíso. Isso não é uma metáfora. Na história, aquela figura que conhecemos como o Todo Poderoso, que olha e zela pela humanidade, cansou e fugiu.



É a partir desse ponto que os três protagonistas, o ex-padre Jesse (Dominic Cooper), a assassina Tulip (a indicada ao Oscar por "Loveless" Ruth Negga) e o vampiro Cassidy (Joseph Gilgun) saem em busca de Deus.



Durante as duas primeiras temporadas, vemos o trio chegando cada vez mais perto do seu objetivo, mas ainda existem obstáculos que impedem uma resolução permanente.

Para reverter os acontecimentos trágicos do final da segunda temporada, vamos conhecer um pouco mais sobre o passado de Jesse e a história de sua família, assim como a ligação que todos carregam com o sobrenatural.



A série, exibida pela emissora AMC nos Estados Unidos, foi criada por Garth Ennis e Steve Dillon, sendo que Seth Rogen atua como produtor executivo.



No Brasil, o Crackle, responsável pela distribuição do seriado, é uma plataforma que está crescendo. Já acertou, por exemplo, que irá exibir aqui a nova temporada de "Doctor Who", que tem a atriz britânica Jodie Whittaker, de 36 anos, como a primeira protagonista mulher, nos mais de 50 anos de história do seriado.