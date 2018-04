Built to Spill fará shows no país

Criada em 1992 pelo cantor e guitarrista Doug Martsch, e comandada até hoje por ele, a banda Built to Spill vem ao país em novembro. Datas e locais dos shows serão definidos nos próximos dias.Hoje reduzido a um trio, o grupo americano - de Boise, no Idaho - gravou discos como "Perfect From Now On" (de 1997), "Ancient Melodies of the Future" (2001) e "There is no Enemy" (2009), todos lançados pela Warner. O álbum mais recente do BTS é "Untethered Moon", de 2015, que saiu pela mesma gravadora.