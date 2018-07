BTS anuncia novo disco 'Love Yourself: Answer'

Lançamento oficial acontece em 24 de agosto

Em suas redes sociais, o BTS anunciou o lançamento de seu próximo disco "Love Yourserlf: Answer", que sucede o terceiro disco do grupo "Love Yourself: Tear", lançado em maio deste ano. O álbum terá duas ou três faixas inéditas e será lançado em 24 de agosto. A pré-venda começa no dia 18 de julho.





Com o lançamento de "Love Yourself: Tear", o BTS estrelou no topo da Billboard 100, e se tornou o primeiro grupo de k-pop a conseguir o feito.