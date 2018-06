Bruno Mars e Anitta deixam público em êxtase na segunda noite do Rock in Rio Lisboa

Festival reuniu 85 mil pessoas, público recorde; Demi Lovato também se apresentou

Êxtase era o que sentia-se do público após o término do segundo dia do Rock in Rio Lisboa, neste domingo (24), especialmente em relação às apresentações de Anitta e Bruno Mars. Com os ingressos esgotados e capacidade máxima - 85 mil pessoas - atingida, a plateia acompanhou também os shows de Agir e Demi Lovato.



O rapper português Agir abriu o Palco Mundo, às 18 horas, e embalou os presentes com diversos convidados, desde a portuguesa Carolina Deslandes até a brasileira Manu Gavassi. Porém, as bandeiras brasileiras carregadas em diversos pontos do festival eram dirigidas à estreante em shows em terras europeias Anitta.



Ressaltando sua felicidade também em gestos sutis, na abertura, Anitta apresentou-se vestida de Carmen Miranda - apesar de ser um ícone brasileiro, Carmen nasceu em Portugal.

Com um setlist preparado para agradar a maior quantidade de pessoas, a cantora fez cover de "Garota de Ipanema", tocou músicas do rapper americano Drake, cantou sua colaboração com a dupla sertaneja Simone & Simaria, "Loka"; e apresentou temáticas diversas.



Carregando a bandeira da campanha #EstaTudoConectado, criada pelo Rock in Rio para a conscientização ambiental, Anitta ainda cantou "Is That For Me?", música cujo clipe foi gravado na Amazônia, além de expor nos telões uma arte que fazia referência à artista plástica Frida Kahlo, símbolo do movimento feminista.



Ainda na questão de mensagens sociais, Anitta dedicou seu show a todos os funkeiros brasileiros que "sabem o quanto é difícil chegar até aqui", e apresentou a música "Movimento da Sanfoninha", presente desde o início de sua carreira como MC. O propósito de tornar seu primeiro show em Portugal memorável foi alcançado com sucesso.



Para completar o time brasileiro no segundo dia do festival, se apresentaram no palco Music Valley os rappers Rael e Emicida, junto da portuguesa Capicua, no projeto Língua Franca.



A sucessora de Anitta no Palco Mundo foi Demi Lovato. Com um público majoritariamente mais jovem do que no dia anterior, a artista - também pela primeira vez em Portugal - decidiu relembrar sucessos do início da carreira como cantora pós-Disney, como "Stone Cold" e "Skyscraper", além de seus novos hits "Sorry Not Sorry", "Echame" (parceria com Luis Fonsi) e "Solo".



Demi, conhecida também por campanhas sobre a importância da discussão da depressão e aceitação corporal, fez um set longo, com 17 músicas, porém finalizou com "Sober" sem se despedir do público, que ficou apreensivo por sua volta ao palco.



Por fim, a tão esperada apresentação de Bruno Mars (foto) trouxe a certeza de que a noite com as vendas de ingressos mais rapidamente esgotados tinha uma razão. A apresentação durou uma hora e 30 minutos e foi embalada por uma interação artista-público infalível em diversos aspectos, desde a seleção de hits até a própria conversa de Mars com os espectadores e os parceiros de palco. Sua banda, formada por cinco músicos-dançarinos-cantores, trouxe fluxo de energia ao palco e presença musical muito bem orquestrada.



Todas as "improvisações" pareciam autênticas pela maestria de ritmo e realização do artista, que hoje consagra-se como um dos maiores nomes do pop atual. Ponto alto da noite, a perfomance de "Locked Out Of Heaven" contou com fogos de artifício, chuva de papel, bexigas flutuantes e luzes. A apresentação solo de "When I Was Your Man" também foi acompanhada pelo público avidamente, assim como "Uptown Funk", que encerrou o show.



Com um pente fino de seus melhores trabalhos, Bruno Mars levou felicidade ao público em meio à lotação do Parque da Bela Vista. Um show que dificilmente será superado nesta edição do RiR Lisboa, que termina no próximo sábado (30).