‘Bring It!’ volta a dar espaço para o hip hop nas competições de dança

A série tem nova temporada, no canal Lifetime. O reality "Bring It!" tem como objetivo dar o merecido lugar ao hip hop no mundo das competições de dança internacionais. E a missão continua nesta segunda fase do programa, que começa nesta sexta, às 21h30.



Quem comanda a atração é Dianna Williams, também conhecida como Miss D. A atriz e bailarina americana criou The Dancing Dolls of Jackson, em 2001, uma academia que reúne bailarinas com idades entre 7 e 17 anos, amantes do hip hop.



Os episódios de "Bring it!" acompanham as meninas durante o treinamento para as batalhas de dança que vão chegar, e mostram como elas cultivam a tradição e profissionalismo no gênero.



Continuar a ler