Brie Larson pede representatividade na crítica de cinema

Em discurso, atriz diz que quer escutar mais pessoas além de 'homens brancos de 40 anos'

Na última quarta-feira (13), aconteceu em Los Angeles a premiação Women in Film. Vencedora do prêmio Crystal + Lucy Awards, a atriz Brie Larson falou sobre representatividade.



"Quero falar sobre um assunto de nossa indústria que veio à tona essa semana", disse, em referência a uma pesquisa da USC Annenberg School, escola de comunicação e jornalismo da Universidade do Sul da Califórnia, que diz que a maior parte dos críticos de cinema são homens. O estudo analisou 19.559 resenhas, e delas, descobriu que 77.8% foram escritas por homens, sendo 63.9% deles brancos, e no geral, 82% dos críticos são brancos.



"Essa questão pode ser solucionada se todos nós participarmos", comentou. Na fala, Larson anunciou que os festivais de Sundance e Toronto – dois dos mais consagrados do cinema – irão reservar 20% das suas credenciais de imprensa para jornalistas que integram grupos étnicos e sociais sub-representados.



"Não preciso que um homem branco de 40 anos me fale o que não deu certo em "Uma Dobra no Tempo" (2018)", indagou.

"O filme não foi feito para ele. Quero ouvir o que ele [longa] significou para mulheres não-brancas", explicou.



"Estou dizendo que odeio homens brancos? Não. O que quero dizer é que quando você faz um filme que é uma carta de amor para mulheres não-brancas, existe uma chance baixa de que elas verão o filme e escreverão sobre ele", completou.