Brasil investe em cinema estrangeiro filmado em Niterói

Linha de investimento de R$ 1 milhão visa incentivar que produções estrangeiras filmem no município

O Ministério da Cultura e a Prefeitura de Niterói lançaram ontem (17) uma linha de investimento de R$ 1 milhão para produções estrangeiras que queiram filmar no município. O lançamento foi no Consulado Geral do Brasil em Los Angeles, nos Estados Unidos. A linha vai fazer parte de um edital que será lançado no ano que vem.

Na ocasião, que contou com a presença do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, e do prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, também foi lançado a Niterói Film Commission, que visa ampliar a competitividade da cidade fluminense como local de filmagem de produções nacionais e internacionais.

Ambas as inciativas fazem parte do programa Niterói Cidade do Audiovisual, criado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Niterói, o MinC e a Agência Nacional do Cinema (Ancine), no valor de R$ 34 milhões.

As ações da parceria entre o governo federal e administração municipal incluem a liberação de R$ 26 milhões em editais de fomento para o segmento, sendo que R$ 7 milhões serão investidos pela Prefeitura, e R$ 19 milhões pelo MinC, por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, administrado pela Ancine.

O MinC também vai investir R$ 4,8 milhões na implantação do Centro Petrobras de Cinema para abrigar o primeiro museu do cinema do país. Outros R$ 2,8 milhões serão investidos pelo MinC na realização de um festival com os países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); e R$ 380 mil em seis mostras, sendo que R$ 330 mil são oriundos do MinC e R$ 50 mil, da Prefeitura.