Brad Pitt irá produzir filme sobre escândalo de Weinstein

A produção vai acompanhar as jornalistas Jodi Kantor e Megan Twohey, que se engajaram no caso

O ator e diretor Brad Pitt vai produzir um filme sobre os escandalos do magnata Harvey Weinstein, que foi acusado de abuso sexual por várias mulheres na industria de Hollywood. A produção, que ainda não tem nome ou detalhes revelados, irá acompanhar Jodi Kantor e Megan Twohey, duas jornalistas que se engajaram na história desde seu começo.



Segundo o New York Times, o filme terá uma narrativa parecida com "Spotlight" e "Todos os Homens do Presidente", que tem viés jornalísticos. Ambos venceram o Oscar de melhor filme: o primeiro em 2017 e o segundo em 1977.