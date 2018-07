Em 1999, o Culture Club lançou o disco "Don't Mind If I Do", até então o último do grupo. Agora, nesta terça-feira (31), o grupo divulgou seu mais novo single, "Let Somebody Love You", primeiro de seu novo disco "Life", que será lançado em 26 de outubro desde ano.O grupo formado pelo cantor e compositor Boy George, o guitarrista Roy Hay, o baixista Mikey Craig e o baterista Jon Moss já havia performado a canção antes, mas nunca a gravaram.A banda ia se apresentar no Brasil em novembro do ano passado, mas acabou cancelando a apresentação que aconteceria em São Paulo. Em comunicado oficial, o grupo disse que espera voltar ao país depois do lançamento do disco.