Bon Jovi escreve justificativa para falta de alunos

Americanos faltaram na aula para participar de show do ídolo

Qual motivo você teria para faltar na escola em uma segunda-feira? Os jovens Mac Johnson, Cayden Diebold e Jake Douglas, da banda The Contagious, mataram a aula para abrir o show do Bon Jovi, em Dallas, que aconteceu na última segunda-feira (26). A apresentação faz parte da turnê de divulgação de "The House is Not For Sale", lançado este ano.



Para ajudar os meninos a não se darem mal na escola, Bon Jovi escreveu uma carta, onde justifica a falta dos meninos. Eles compartilharam em suas redes sociais:



"A quem possa interessar, por favor, desculpem a ausência dos membros do The Contagious (Mac Johnson, Cayden Diebold e Jake Douglas) no dia 26 de março de 2018. Eles estavam ocupandos abrindo o meu show em Dallas, Texas, no American Airlines Center."



E o músico também compartilhou uma foto com a banda em seuinstagram: