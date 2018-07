ANYONE ELSE MILDLY ANNOYED (enough to tweet about it) THAT THE #BohemianRapsody TRAILER FEATURES GAY/BI SUPERSTAR FREDDIE MERCURY FLIRTING WITH AND TWIRLING WITH A WOMAN BUT NO INDICATION OF HIS LOVE OF MEN? — Bryan Fuller (@BryanFuller) 15 de maio de 2018

Porém nesta terça-feira (17), o filme ganhou um novo trailer em que Freddi Mercury, interpretado por Rami Malek ("Mr. Robot") descobre o diagnóstico de AIDS. Outro momento do vídeo é Freddie fugindo de perguntas sobre sua vida pessoal.



Apesar de ser fisicamente parecido com Freddie Mercury, Rami Malek fez uma preparação intensa para viver o personagem. Além de conversar muito com Brian May e Roger Taylor , membros do Queen e produtores do filme, o ator também ensaiou muitas vezes com uma prótese dentária, para tentar se aproximar da forma com que Freddie falava.



O filme é dirigido por Bryan Singer ("X-Men") e tem roteiro de Anthony McCarten ("A Teoria de Tudo"). A estreia está prevista para 25 de dezembro deste ano.

Com o lançamento do primeiro trailer de "Bohemian Rhapsody" em maio, alguns fãs especularam que o longa, que conta a história do Queen, não abordaria a luta contra AIDS de Freddie Mercury, nem sua bissexualidade. Bryan Fuller, diretor de séries como "Hannibal" e "American Gods" se manifestou em suas redes sociais sobre o descaso do apagamento de parte da história de Mercury no trailer. Segundo ele, era estranho que uma parte tão importante da vida do ídolo fosse apagada, principalmente por causa de marketing.