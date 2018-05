'Acordo todo dia sabendo que a música é minha vida', diz Bluey, do Incognito

A banda, que mistura jazz e rock, faz shows no Rio de Janeiro e em São Paulo

Aos 61 anos, Paul Maunick, mais conhecido como Bluey, é guitarrista, compositor, produtor, vocalista, arranjador e líder da Incognito, banda que se apresenta nesta quinta e sexta-feira (10 e 11), no Blue Note, no Rio de Janeiro; e sábado (12), no Cine Joia, em São Paulo. Com quase 40 anos de carreira, o Incognito vem ao Brasil para divulgar os temas de "In the Search of Better Days", disco lançado em 2016.



"Ver o sorriso das pessoas na plateia dos shows ao redor do mundo é o que me motiva a continuar. Acordo todo dia sabendo que a música é minha vida", diz Bluey ao Destak. "Dividir o palco com algumas lendas, como Stevie Wonder, James Brown, George Benson e Chaka Khan também foi uma das melhores coisas desses anos de carreira", continua o músico.



"Vou gravar o novo disco do Incognito no outono, entre setembro e dezembro de 2018. Estou ansioso para isso. No momento, estou terminando o terceiro disco do Citrus Sun [outro projeto de jazz de Bluey], coproduzindo e escrevendo com Roberta Gentile, uma nova artista da Itália", conta.



Um dos motivos que fez o grupo ganhar destaque foi a sonoridade, que mescla rock e jazz. "Minha primeira influência foi a música dos escravos africanos da República de Maurício, onde nasci, chamada sega. Quando eu tinha cinco anos, assisti shows na praia e pude vê-los transformando os corpos cansados de tanto trabalhar nas plantações de cana em corpos cheios de energia e dançantes", relembra. "Foi assim que descobri que a música era meu destino", fala o líder do Incognito, que mais tarde foi morar na Inglaterra.



"Joni Mitchell, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Marvin Gaye também me influenciaram muito", comenta Bluey, sobre outras inspirações.



Ele completa a conversa contando que curte ouvir novos artistas. "Hoje em dia, tem alguns artistas como Badbadnotgood, Ibeyi e Anderson Paak, que gosto muito. Tem muita música boa, seja antiga ou atual."



Blue Note Rio

Tel. (21) 3799-2500

Quinta-feira, 20h e 22h30

Sexta-feira, 20h e 22h30,

R$ 130 a R$ 190



Cine Joia

Tel. (11) 3101-1305

Sábado (12), 21h

R$ 140