'Blade Runner 2049' chega na HBO

Frank Herbert. A produção, que antes teve uma versão de David Lynch, será dividida em duas partes.





O longa concorreu a cinco categorias no Oscar, incluindo melhor fotografia. O responsável pelo visual futurista e incrível do filme é Roger Deakins, que levou melhor fotografia.



Para se aprofundar mais na história e no universo de "Blade Runner", foram criados três curtas. Todos tem como objetivo expandir a mitologia que envolve os humanos e os replicantes. "Nexus Dawn" fala sobre o vilão interpretado por Jared Leto, "2048: Nowhere to Run" acompanha o replicante Sapper Norton que aparece no começo de "2049" e "Black Out 2022" mostra os eventos que proibiram a fabricação de replicantes.

Contar a história do novo "Blade Runner 2049" em si é um spoiler, mas é suficiente dizer que os acontecimentos vem 30 anos depois do primeiro filme. O protagonista vivido por Ryan Gosling desenterra um segredo crucial para o futuro da humanidade, fazendo com que o filme continue abordando a essência do ser humano. Harrison Ford também volta para o seu papel icônico como Rick Deckard.