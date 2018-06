Bilheteria de 'Solo' não passa 'Liga da Justiça' na sua primeira semana

Depois de 7 dias em cartaz 'Solo - Uma História Star Wars' fez apenas US$ 115 milhões; o filme da DC arrecadou um total de US$ 122 milhões

Os números de "Liga da Justiça" foram muito abaixo do esperado. Na sua primeira semana em cartaz o filme arrecadou apenas US$ 122 milhões e não atingiu os números esperados. "Solo - Uma História Star Wars" decepcionou mais ainda e fez apenas US$ 115 milhões após sete dias nos cinemas.



Ou seja, para cada dia exibido o filme de Han Solo teve uma performance menor do que a produção dos heróis da DC Comics.



Os últimos filmes da franquia Star Wars abriram bem e "Solo" (que ironicamente é a produção mais caro da saga) é minoria.



"O Despertar da Força" fez US$ 250 milhões, enquanto "Rogue One" fez US$ 155 milhões e "Os Últimos Jedi" arrecadou US$ 220 milhões. O recorde, no entanto, é de "Vingadores: Guerra Infinita" com um total de US$ 258 milhões.