Bibiana Petek leva menção honrosa no EDP Live Bands de 2018

Cantora gaúcha vai a Portugal com a vencedora da edição deste ano, a carioca Sound Bullet, para tocar no festival Nós Alive

A cantora gaúcha Bibiana Petek ganhou neste sábado (12) a menção honrosa no EDP Live Bands de 2018 e vai a Portugal com a vencedora da edição deste ano, a carioca Sound Bullet.



Esta é a primeira vez que o EDP realiza leva outro artista além do vencedor para Portugal. Petek e a Sound Bullet estiveram entre os oito finalistas, dos mais de 1.500 que se inscreveram. A final aconteceu no no Bourbon Street, na capital paulista.



A cantora começou na música desde cedo, lançou o seu primeiro álbum autoral, "Dengo"; com dois shows em Londres, em 2014. Em 2014, Bibiana foi escolhida nacionalmente como uma das jovens cantoras promissoras do Brasil no Prêmio Deezer - ABMI de Novos Talentos, no Rio de Janeiro. E em 2015, foi indicada, pelo álbum "Dengo", ao prêmio açoriano de música na categoria revelação.



O EDP Live Bands Brasil é resultado de uma parceria da EDP, companhia que atua em todos os segmentos do setor elétrico, com a Everything is New e Sony Music. A competição é realizada em Portugal desde 2014.



É a quinta vez que o evento acontece no Brasil. O EDP já chegou também à Espanha, que tem sua primeira edição.