Beach Fossils volta ao Brasil após cinco anos

Banda integra programação de aquecimento do Balaclava Fest

Depois de anunciar um festival com Future Islands e Sun Kil Moon, agora o selo e produtora Balaclava Records anuncia um braço do evento principal: um aquecimento que acontece no dia 12 de maio, na Fabrique Club. O evento acontece um dia antes do festival. A primeira atração confirmada é o Beach Fossils, que retorna ao Brasil após quase cinco anos. A noite ainda conta com mais dois shows, ainda a serem anunciados. Os ingressos já estão à venda no site.



Beach Fossils começou em 2009 no Brooklyn, como um projeto musical de Dustin Payseur, um admirador de música, poesia, artes e filosofia. Payseur gravou o primeiro álbum da banda sozinho, tocando todos os instrumentos. Autointitulado, esse disco de estreia saiu em 2010 pelo selo Captured Tracks.



Com influência de dream pop e surf rock, em de 2011, Payseur se juntou ao baixista John Pena para a gravação de um EP, "What a Pleasure", que foi lançado no mesmo ano. No ano seguinte lançaram seu segundo álbum, intitulado "Clash The Truth". Seu sucessor, "Somersault", foi lançado ano passado sob o selo Bayonet Records, fundado por Dustin e sua companheira Katie Garcia em 2015.











Fabrique ClubTel. 3661-1500Sábado, 12 de maio, às 18hR$ 65 a R$ 190Tropical ButantãTel. 3031-0393Domingo, 13 de maioR$ 110 a R$ 260