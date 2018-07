'Batwoman': super-heroína vai ganhar série no universo de 'Arrow'

Greg Berlanti (responsável pelas outras produções) , Geoff Johns e Sarah Schechter serão os produtores executivos, enquanto Caroline Dries ("The Vampire Diaries") está cotada para a ser a showrunner e roteirista do projeto, que ainda está em fase inicial.



A CW ainda não disse se "Raio Negro", a obra mais recente do universo da DC, vai entrar no crossover.



Não existe nomes cotados para viver Kane, que é a primeira heroína abertamente lésbica nos quadrinhos da editora norte-americana, nem previsão de estreia para a série.

A CW anunciou nesta terça-feira (17), que uma série sobre a super-heroína "Batwoman" está em desenvolvimento na emissora americana, que também produz "Arrow", The Flash" e outras.O canal já tinha explorado a possibilidade de Kate Kane aparecer no crossover anual das séries de herói da DC Comics. Gotham City também seria introduzido.Dessa forma, os seriados iriam apresentar pela primeira vez o universo de Batman as histórias de "The Flash", "Arrow", "Legends of Tomorrow" e finalmente "Supergirl".