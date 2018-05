Batwoman e Gotham City serão introduzidos ao universo de Arrow

Quem anunciou foi o próprio Stephen Amell no upfront da emissora CW

O ator Stephen Amell, que vive o protagonista na série "Arrow", anunciou que a Batwoman e Gotham City serão apresentados no próximo Crossover dos heróis envolvidos no Arrowverse. O anuncio foi feito durante o upfront da CW, onde a emissora fala sobre suas próximas estreias e planos.



Ainda não existem detalhes sobre o projeto mas essa será a primeira vez que um personagem de Gotham será introduzido entre as produções do canal. Entre elas estão "Supergirl", "DC Legend's of Tomorrow", "The Flash" e "Arrow". Uma vez por temporada esses heróis se reunem em um crossover que dura dias e tem uma grande audiência.



A personagem da Batwoman, que ficou sumida por muitos anos nos quadrinhos, ganhou uma nova história onde é lésbica assumida. Essa é sua primeira versão em live-action. "Raio Negro", que também passa na emissora e aborda questões raciais, não tem planos de entrar no crossover.



"Estou feliz em anunciar que faremos outro evento de crossover no fim do ano. Pela primeira vez, lutaremos ao lado da Batwoman, o que é fantástico", disse Amell.