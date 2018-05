Bananada celebra 20 anos com 'Refavela' e outras novidades

Evento acontece entre os dias 7 e 13 de maio

No ano em que o Bananada comemora seus 20 anos, o evento muda de lugar, para o Shopping Passeio das Águas, em Goiânia. Lá acontecem os shows principais. Além do novo espaço, o festival, que começa nesta segunda-feira (7) e vai até domingo (13), tem uma programação intensa durante a semana, em casas noturnas, centros culturais e bares.



Uma das atrações principais do evento é Gilberto Gil, que, ao lado de Moreno Veloso e Maíra Freitas, apresenta seu "Refavela", um dos mais consagrados discos brasileiros, que completa 40 anos. O show foi idealizado por Bem Gil, filho de Gil, que convidou o pai para o projeto. O projeto é a atração principal da sexta-feira (11). O mesmo dia ainda tem uma programação que inclui KL Jay, Giovani Cidreira, Meridian Brothers, Francisco el Hombre, Cashu e DJ Marky.



No sábado (12), o destaque é Pabllo Vittar, que recebe Aretuza Lovi para uma participação especial. Ava Rocha, Lutre, Ema Stoned, Gorduratrans, Carne Doce, Rincon Sapiência, Negro Léo e Heavy Baile são alguns dos nomes que integram a programação do dia.



No encerramento, no domingo (13), o evento recebe Deaf Kids, Brvnks, Boogarins, Violins, Larissa Luz, Rimas e Melodias, Fresno e outros artistas.



Durante o fim de semana de shows, as atrações se alternam em quatro palcos: Red Bull, Catuaba Selvagem, Sympla e Chilli Beans.



Mas o festival começa sua programação nesta segunda-feira, com show de Lee Ranaldo, ex-Sonic Youth, que volta ao Brasil para mostrar os temas de "Electric Trim", lançado em 2017. O cantor e guitarrista também se apresenta na terça-feira. Os show acontecem no Teatro CCUFG. No mesmo dia acontece o showcase dele, no projeto Buca Brasília. O músico aproveita a vinda para divulgar seu livro "Jrnls80s". Para isso, faz uma sessão de autógrafos na quarta-feira (9), no Eleonora Hsiung Ateliê.



Na terça-feira (8), além do show de Ranaldo, o evento sedia três showcases. O primeiro é o do PWR, selo musical de Pernambuco focado em produção feminina. Dox Soundsystem, Fósforo Cultural e RockLab integram essa programação.



As produtoras paulistanas Balaclava e Popload se juntam e oferecem shows de Ermo, Giovani Cidreira e outros artistas, na quarta (9). Sêla, Mandiga Records e Evoé também participam.



Showcases da Pomar, Taquetá Brasileiríssimos e Baile da Nove Um acontecem na quinta. No mesmo dia, Rashid, Bratislava, Luneta Mágica, Dead Fish e outros tocam nos palcos Catuaba e Sympla.



Bananada

7 a 13 de maio

R$ 20 a R$ 170

http://festivalbananada.com.br/