Azealia Banks anuncia show em São Paulo

Cantora se apresenta em Fortaleza, com Pabllo Vittar, e no Tropical Butantã

Depois de anunciar um show em Fortaleza, com Pabllo Vittar, a rapper Azealia Banks anunciou em suas redes sociais, uma apresentação em São Paulo, que acontece no dia 16 de novembro, no Tropical Butantã.



Pela terceira vez no país, Azealia vem mostrar aos fãs seus novos temas, como o sucesso "Anna Wintour" e "Treasure Islands", ambas de seu segundo disco, "Fantasea II: The Second Wave", que deve ser lançado ainda este ano. Assim como o nome sugere, trata-se de uma continuação da mixtape "Fantasea", lançada em (2012).



No repertório, Azealia mostra temas de toda sua carreira, como "212", que a tornou famosa, além de canções que integram "Slay-Z" (2016), "Broke With Expensive Taste" (2014) e "1991" (2012).



Os ingressos para a apresentação em São Paulo custam de R$ 280 a R$ 480 e já estão a venda. Já em Fortaleza, a cantora é atração da fest PisaMenos, com Pabllo Vittar. A festa acontece no dia 14 de novembro e tem ingressos de R$ 100 a R$ 250