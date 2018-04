Atores de 'Mad About You' assinam contrato para nova temporada

Buchman, que era composto por

Os rumores apontam que a série irá mostrar os dramas do pais com Mabel indo para a faculdade. Ninguém sabe se o final "definitivo" da série em 1999 ainda está valendo, ou se os roteiristas vão fazer a mesma coisa que "Will and Grace", produção onde jogaram o primeiro fim da série no lixo e ainda fizeram piada com os eventos.



Os outros membros do elenco original, como Anne Ramsay, Leila Kenzle, John Pankow, e Richard Kind ainda não foram confirmados.



"Mad About You" foi uma das séries com maior audiência na tv americana, só perdendo mais tarde para "Friends" e "Seinfeld".

Os atores Paul Reiser e Helen Hunt assinaram contratos para reviver os personagens da série "Mad About You", exibida de 1992 a 1999 na emissora americana NBC. O criador da sitcom, Danny Jacobson, também está envolvido no projeto, que ainda não tem uma emissora.A história do seriado acompanhava o casalPaul (Reiser) e Jamie (Hunt). A série mostrou o começo do relacionamento até sua eventual separação, que acabou acontecendo apenas no último episódio da obra, quando eles já tinham sua filha Mabel.