Ator Fábio Assunção é preso em São Paulo

O ator Fábio Assunção foi preso na manhã desta quinta-feira (3) em São Paulo por suspeita de estar dirigindo bêbado. Ele já tinha sido preso em junho de 2017 em uma festa de São João em Arcoverde, no sertão de Pernambuco.A Polícia Militar informou que o ator teria agredido algumas pessoas e desacatado os agentes de segurança. Fábio assunção foi liberado após ser ouvido e pagado fiança.Na ocasião de sua prisão em Pernambuco, o ator disse em sua rede social que lamentava o ocorrido. Na postagem, informou que a noite tinha sido de celebração, porque ele e uma equipe tinham exibido um documentário no palco principal do festival de São João. "Fomos com a equipe confraternizar e a situação saiu do controle. Infelizmente aconteceu uma briga. Errei ao me exceder. Não fiz uso de nenhuma droga ilícita - o que será comprovado pelo exame toxicológico que eu mesmo pedi para ser feito. Serei responsável pelos danos causados", declarou.