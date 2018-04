At The Drive-In anuncia mais dois shows no Brasil

Além de se apresentar no Popload Festival, banda toca no Rio e em Porto Alegre

Pela primeira vez no país, o At The Drive-In vem divulgar seu trabalho mais recente, "in•ter a•li•a", lançado em 2017, que marcou a volta da banda depois de quatro anos em pausa, no Popload Festival, que acontece em São Paulo, no dia 15 de novembro. Além deles, o Death Carb for Cutie, Lorde, Blondie, MGMT, Letrux e Tim Bernardes e Mallu Magalhães completam o lineup.



Além da apresentação em São Paulo, a banda anunciou nesta segunda-feira (10), mais dois shows. O primeiro acontece no dia 17/11, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e o segundo em 18/11, no Bar Opinião, em Porto Alegre. Os shows são do Queremos!. Os ingressos já estão à venda no site.



Serviço

Rio de Janeiro

Circo Voador

Sábado, 17 de novembro, 21h

R$ 80

Ingressos: https://bit.ly/2JxM7F5



Porto Alegre

Bar Opinião

Domingo, 18 de novembro, 21h

R$ 80

Ingressos: https://bit.ly/2IEHR5s



Popload Festival

Memorial da América Latina

Quinta-feira, 15 de novembro

http://www.poploadfestival.com/