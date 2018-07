Astro da música k-pop, cantor Kim Dong Yoon morre aos 20 anos

Kim Dong Yoon, rapper coreano do grupo k-pop Spectrum, morreu nesta sexta-feira (27) aos 20 anos, confirmou a wynn Entertainment, responsável por gerenciar a carreira do grupo. A causa da morte do jovem artista não foi revelada, mas a família dele já pediu uma autópsia, que deve sair na próxima semana.





"Desculpem por transmitir esta notícia aos fãs de DongYoon que o amaram e encorajaram. De acordo com os desejos da família do falecido, o funeral será realizado em silêncio. Expressamos as nossas condolências pelo seu trajeto final", disseram em comunicado.Kim participou da série de competição de talentos MIXNINE. Antes de fazer as audições do programa, em dezembro do ano passado, ele fez uma espécie de diário em vídeo, incluindo nessas gravações uma "carta para mim mesmo antes de subir ao palco". Dong Yoon chegou à semifinal do programa e acabou contratado para ser um dos integrantes do Spectrum.