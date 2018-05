Ashley Judd abre processo contra Harvey Weinstein

Santa Mônica, na região de Los Angeles. "Com estas afirmações infundadas, Weinstein conseguiu incluir a senhorita Judd em uma lista negra, destruindo sua oportunidade de trabalhar no que se converteu em uma franquia de 1 bilhão de dólares, com 17 prêmios da Academia e muitas outras nomeações", destaca.





A atriz Ashley Judd abriu nesta segunda-feira (1) um processo de difamação contra o magnata Harvey Weinstein. Segundo a americana, Weinstein foi responsável por manchar sua reputação e acabar com sua carreira, após falar para o diretor Peter Jackson não incluir Judd no elenco de "O Senhor dos Anéis", garantindo que era um "pesadelo" trabalhar com ela.A ação foi apresentada no tribunal de

"A patética realidade é que Weinstein adotou represálias contra a senhorita Judd por rejeitar suas ofertas sexuais um ano antes, quando a encurralou em um quarto de hotel sob a alegação de falar de negócios", acrescenta a ação.





Judd disse que o valor da indenização será destinado ao fundo de defesa do movimento MeToo.