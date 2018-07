'As Panteras': filme terá Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska

A direção será de Elizabeth Banks, que também assinou "A Escolha Perfeita 2". Como atriz, ela já participou de "Jogos Vorazes" e "Power Rangers". Por isso, além de comandar as decisões atrás das câmeras, ela será Bosley no reboot, que representa o dono da agência de Charlie Townsend.



Originalmente, "As Panteras" era uma série estrelada por Jaclyn Smith, Farrah Fawcett e Kate Jackson. A produção foi criada no começo de 1976, durou cinco temporadas e se tornou uma referência quando se fala de empoderamento feminino nas telas.



Em 2000, a franquia ganhou uma nova versão, dessa vez com Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu.



A estreia está marcada para setembro de 2019.

A Sony finalmente encontrou as protagonistas para o novo reboot de "As Panteras". As protagonistas serão vividas por Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska.Kristen ficou conhecida por seu papel como Bella Swan na saga "Crepúsculo", e depois entrou no mundo de filmes independentes, com produções como "Acima das Nuvens" (2014). Já Scott recentemente participou do remake de "Power Rangers" e está cotada para ser a princesa Jasmine na nova versão live-action de Aladdin, da Disney.Já esse é o primeiro papel importante da britânica Ella Balinska.